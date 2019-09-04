Факти ICTV – Випуск 21:10 (04.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: президент ветував закон про примусову кастрацію педофілів; нелегальних копачів бурштину тепер ловлять спецзагони поліції; у Гонконзі перемога мітингувальників. Законопроект про екстрадицію до Китаю відкликали; уряд схвалив звільнення Кличка; у Тернополі підірвали ректора з дружиною; у Росії активісту дали 3 роки тюрми за торкання до шолома росгвардійця.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

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