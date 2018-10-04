Факти ICTV – Випуск 21:10 (04.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 4.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна вже офіційною нотою вимагає аби Угорщина відкликала свого консула; Верховна Рада сьогодні затвердила нове привітання для армійців та взялась за закон про мову; на Київщині – скандал аж на 5 мільйонів доларів.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-04
Теги: Факти 21.10, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.