Факти ICTV – Випуск 21:10 (04.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 4.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна вже офіційною нотою вимагає аби Угорщина відкликала свого консула; Верховна Рада сьогодні затвердила нове привітання для армійців та взялась за закон про мову; на Київщині – скандал аж на 5 мільйонів доларів.

Опубліковано Жовтень, 04 в 22:03



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