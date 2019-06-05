Факти ICTV – Випуск 21:10 (05.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: загострення на Сході країни. 3 загиблих та 3 поранених; у Переяславі- Хмельницькому поховали маленького Кирила, вбитого поліцейськими; у Калуші з мосту впала 4-річна дитина; якщо не з’явилися до військкомату, то він вас знайде сам. Весняний призов триває.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.