Факти ICTV – Випуск 21:10 (05.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у США у стрілянинах загинуло 30 людей, Трамп закликав прийняти закон про перевірку покупців зброї; Мар’їнка відзначає 5 років звільнення від окупантів; у Росії вибухи на військовому складі, щонайменше семеро цивільних поранені; Україною прокотилась негода, надзвичайники витягали людей з багнюки та селевих потоків; нітратоміри для овочів і фруктів – скоріш іграшка ніж серйозний прилад.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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