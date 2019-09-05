Факти ICTV – Випуск 21:10 (05.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: до Вищого Антикорупційного суду передали першу справу; хто такий Володимир Цемах, і чому його звільнення викликало такий резонанс; влада – народу. Невдовзі ми з вами зможемо подавати законопроекти до парламенту.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

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