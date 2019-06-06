Факти ICTV – Випуск 21:10 (06.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: деякі регіони країни потерпають від негоди; як навчитися громадянської активності; сьогодні виповнилося 130 років з Дня народження творця перших у світі багатомоторних літаків та засновника американського вертольотобудування.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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