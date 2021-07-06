Факти ICTV – Випуск 21:10 (06.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: президент Володимир Зеленський привітав Литву та литовців з Днем державності; окупанти на Донбасі видали населенню 630 тис. російських паспортів; головного суперника Лукашенка – опозиціонера Віктора Бабарику кинули за ґрати на 14 років; США передадуть Україні частину з 500 млн доз вакцин Pfizer в межах програми COVAX.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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