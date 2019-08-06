Факти ICTV – Випуск 21:10 (06.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: політики занепокоєні подіями на Донбасі, терористи цинічно зірвали перемир’я, у нас четверо загиблих; нова влада обіцяє ФОПам велику чистку; на одеських пляжах заборонили купатись, що трапилось з водою та яка загроза людям; Росія назвала причини вибухів на складах Красноярського краю та пожеж у Сибіру.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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