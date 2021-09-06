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Андрій Майдан |

Факти ICTV – Випуск 21:10 (06.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.09.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: новий локдаун і закриття навчальних закладів в Україні; як країна підготувалася до опалювального сезону; міністр внутрішніх справ Денис Монастирський представив новий склад відомства; помер легендарний французький актор Жан-Поль Бельмондо; міський голова Києва зустрівся з однопартійцями Ангели Меркель у Ганновері.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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