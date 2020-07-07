Факти ICTV – Випуск 21:10 (07.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: масштабна пожежа на Луганщині. П’ятеро людей загинуло , 21 людина в лікарні. Вогонь перекинувся на села. Понад сотню будинків знищено; не лише коронавірус. У Монголії та Китаї зафіксували випадки бубонної чуми. Кордон з Росією дуже близько; 30 років без жодних документів на землю та без сплати комуналки. Поселення-примара на березі Дніпра в столиці.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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