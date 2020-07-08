Факти ICTV – Випуск 21:10 (08.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за кілька хвилин вогонь знищив усе, що будували та заробляли десятки років. Людям, які постраждали від пожеж на Луганщині, держава виплатить компенсації; панічні атаки, слабкість у м’язах і навіть інсульт. Це невеликий перелік наслідків після пережитого коронавірусу. Історії тих, хто одужав; українські силовики відпрацьовують спеціальні вправи під водою.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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