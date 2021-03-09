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Факти ICTV – Випуск 21:10 (09.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: третя хвиля пандемії коронавірусу. Найкритичніша ситуація на Західній Україні; відключення опалення у Слов’янську. Хто винен у тому, що люди сидять з холодними батареями; “Золоте дно” самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. Фільм про розкішне життя бацьки випустили місцеві журналісти.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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