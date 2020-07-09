Факти ICTV – Випуск 21:10 (09.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: залишаються три осередки тління, на Луганщині лише на третій день вдалось локалізувати лісову пожежу, на її рахунку 5 людських життів; найкмітливіші порушники правил дорожнього руху винайшли спосіб як обдурити систему відеофіксації на дорогах; українська банківська система просунута, технологічна і гнучка. За кількістю і якістю он-лайн послуг наші банки серед світових лідерів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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