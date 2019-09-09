Факти ICTV – Випуск 21:10 (09.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вони повертаються до життя, як почуваються звільненні бранці Кремля; новий зерновий термінал відкрили в Одесі; секрети розвідки, ВВС оприлюднила шпигунські таємниці; в які школи доводиться ходити маленьким громадянам.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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