Факти ICTV – Випуск 21:10 (09.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 9.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коли почнуть гасити пожежу на складах поблизу Ічні; підозрювані в отруєнні Скрипалів виявилися героями Росії; російській делегації відмовили в поверненні всіх прав у Раді Європи.

Опубліковано Жовтень, 09 в 21:50



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