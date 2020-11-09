Факти ICTV – Випуск 21:10 (09.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Covid у Зеленського та очільника його офісу. Останні цифри, та що означає карантин вихідного дня; в Україні активісти закликають заборонити фосфатні мийні засоби. Як вони впливають на здоров’я людей та екологію; в ООС противник обрав тактику повзучого наступу; у Білорусі жорстоко розігнали багатотисячний мітинг; у Кривому Розі обрали запобіжний захід вбивці.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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