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Факти ICTV – Випуск 21:10 (10.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вже двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері; байдужість – як ознака сучасного суспільства. Чому ми перш за все фільмуємо бійки та приниження на телефон, водночас забуваємо покликати на допомогу, чи допомогти самотужки; електрокар. Дешево та екологічно. Але виявляється, не все так просто. Вже за кілька років людство зіштовхнеться з проблемами утилізації батарей.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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