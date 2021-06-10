Факти ICTV – Випуск 21:10 (10.06.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на адмінмежі з окупованим Кримом люди не можуть дивитись українські канали; освітній проект STEM is FEM провів у Києві благодійний вечір, на якому нагородили переможниць конкурсу Есе про жінок-науковиць; чоловіка, який дав ляпаса президенту Франції під час публічного заходу, засудили на 4 місяці в’язниці.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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