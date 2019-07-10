Факти ICTV – Випуск 21:10 (10.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: запрацював новий саркофаг над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС; у столиці нарешті карають порушників правил паркування; Зеленський назвав розбійником і вигнав секретаря міськради Борисполя з наради.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

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