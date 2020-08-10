Факти ICTV – Випуск 21:10 (10.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Білорусі люди збираються на новий мітинг проти фальсифікації виборів, силовики вже почали затримувати учасників; президент розповів, чого очікувати під час другої хвилі коронавірусу; на Миколаївщині чоловік стрибнув у воду – і тепер у важкому стані в лікарні, адміністрація турбази забула написати, що на дні – бетонна плита.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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