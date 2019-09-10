Факти ICTV – Випуск 21:10 (10.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: де будуть жити, чим займатися і що надавало сили для продовження боротьби під час катувань, Сенцов і Кольченко відповіли на питання журналістів; за яку процедуру імпічменту проголосували народні обранці і чому це зробили без обговорення; iPhone 11, що за новацію вигадали розробники і скільки коштуватиме нова модель.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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