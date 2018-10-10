Факти ICTV – Випуск 21:10 (10.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: хто винен у тому, що в країні досі режимні об’єкти так безвідповідально охороняють; пасажирам доводиться ризикувати життям, їдучи у давно зношених вагонах; на Миколаївщині протестували трукам.

Опубліковано Жовтень, 10 в 22:06



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