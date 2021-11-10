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Факти ICTV — Випуск 21:10 (10.11.2021)

Олена Баранова Відеоредактор

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.11.2021У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Європа третій тиждень поспіль залишається епіцентром пандемії; через засгострення ситуації на польсько-білоруському кордоні президент Володимир Зеленський скликав екстрене засідання РНБО; 2 місяці арешту без права внесення застави – такий запобіжний захід обрали в маріупольському суді бойовику Денисові Куліковському.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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