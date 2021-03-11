Факти ICTV – Випуск 21:10 (11.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: рік від початку оголошення всесвітньої пандемії. Але коронавірус лише набирає обертів і стає більш агресивним; Україна дивом уникнула віялових відключень світла. В чому причина енергетичної кризи і як її можна вирішити; медовий, цибулевий, сірий, цільнозерновий. Як спекти живий хліб і в чому його секрет.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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