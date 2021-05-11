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Факти ICTV – Випуск 21:10 (11.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: стрілянина в школі в Казані; серйозне загострення на Близькому сході, Ізраїль збільшує кількість ракетних пострілів через загрозу для своїх громадян зі сторони Палестини; на Миколаївщині загроза екологічної катастрофи через звалені вже 3 місяці шприци, пробірки з кров’ю, використані під час коронавірусу засоби захисту.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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