Факти ICTV – Випуск 21:10 (11.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Конституційний суд почав розглядати законність наказу президента про розпуск Парламенту; в Одесі розслідують пожежу у психіатрічній лікарні; Володимир Зеленський продовжує звільняти топ-чиновників.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

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