Факти ICTV – Випуск 21:10 (11.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна повністю забезпечена газом на опалювальний сезон; 18 років тому літаки терористів протаранили вежі Всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку; роми переховують людей засуджених за педофілію, там вони мають прямий доступ до дітей; в яких умовах живуть люди, чий будинок обвалився у Дрогобичі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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