Факти ICTV – Випуск 21:10 (11.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: для української православної церкви ухвалили автономію; коли в Українні з’являться склади за стандартами НАТО; робот Софія у Києві відповідала на питання та робила компліменти прем’єру.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-11
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