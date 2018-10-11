Факти ICTV – Випуск 21:10 (11.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: для української православної церкви ухвалили автономію; коли в Українні з’являться склади за стандартами НАТО; робот Софія у Києві відповідала на питання та робила компліменти прем’єру.

Опубліковано Жовтень, 11 в 21:57



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