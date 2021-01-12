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Факти ICTV – Випуск 21:10 (12.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: міністр Степанов розповів чи буде жорсткий карантин після 24 січня; у Берліні триває зустріч  політичних радників Нормандського формату; на кордонах зі Словаччиною та Угорщиною шалені черги; курортна Кирилівка розвалюється від потужних штормів; новообрана президент Молдови свій перший візит здійснила до України; Росія засудила трьох кримських татар на великі терміни.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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