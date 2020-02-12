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Факти ICTV – Випуск 21:10 (12.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: двоє померлих від грипу за день в Україні. Чого боятися нам більше? Стандартного грипу чи китайського корона вірусу; чому ми платимо за газ двома платіжками. І чи правда, що за лютий цифра комірного буде найнижчою; насичене життя у 95 років. Історія, яка вчить тримати удари долі, не зламатися у страшних ситуаціях та насолоджуватися, допомагаючи іншим.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45. 

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