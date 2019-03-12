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Факти ICTV – Випуск 21:10 (12.03.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 12.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: померти, аби зекономити 5 гривень. Чому людям не соромно їздити зайцями; потепліло і недбайливі дачники почали палити траву. Які отруйні гази виділяє сухостій; розумна гиря, сон на робочому місці після обіду та УЗІ просто вдома. Корисні стартапи від  американських винахідників.

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