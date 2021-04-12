Факти ICTV – Випуск 21:10 (12.04.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: китайську вакцину проти коронавірусу вже відправили по регіонах. Кого і коли нею почнуть щеплювати; загроза повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Позачергове засідання комісії Україна-НАТО відбудеться вже завтра; городи, лавочки та насіння. Яке воно, дозвілля в українському селі.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.
2021-04-12
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