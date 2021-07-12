Факти ICTV – Випуск 21:10 (12.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Закарпатті ліквідовують наслідки негоди, а в центрі країни чекають на дощі та грози; Володимир Зеленський з робочим візитом у Німеччині; у Каннах відбулася світова прем’єра документальної стрічки Бабин Яр. Контекст; колишнього заступника міністра оборони України арештували на два місяці; Печерський суд у Києві задовольнив у повному обсязі клопотання слідчих ДБР.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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