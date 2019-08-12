Факти ICTV – Випуск 21:10 (12.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: звільнення, виявлення схем та кадрові чистки – президент оголосив війну бурштиновій мафії; що сталося з російським підводним човном Курськ 19 років тому, та що приховує Кремль; чисте море і дика природа – запрошуємо вас на відпочинок до українських курортів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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