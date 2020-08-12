Факти ICTV – Випуск 21:10 (12.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Білорусі затримали двох українських волонтерів; в Україні знову різко зросла кількість хворих на коронавірус, влада готується до другої хвилі і змінює критерії розподілу регіонів на зони; 20 років тому сталася одна з найстрашніших трагедій сучасної Росії – затонув атомний підводний човен Курськ, загинули 118 людей.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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