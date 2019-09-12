Факти ICTV – Випуск 21:10 (12.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Києві відкрилась16-та зустріч Ялтинської Європейської Стратегії; чому ціни на картоплю такі захмарні і чи варто очікувати зниження; сотні побитих машин, без реєстрації та після аварій ховають від поліції на вулицях і у дворах.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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