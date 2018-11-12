Факти ICTV – Випуск 21:10 (12.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: фейкові спостерігачі на фейкових виборах та інші інсценуації за кремлівським сценарієм, як голосували на окупованому Донбасі; винахідник з Дніпра придумав унікальні біонічні протези, які виготовляє на 3-D принтері. Керувати ними можна подумки; у справі вбивства активістки Гандзюк арештували еск-помічника депутата, борця проти корупції у футболі облили сметаною, Усика гучно зустріли в аеропорту та коли синоптики прогнозують сніг.

Опубліковано Листопад, 12 в 22:17



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