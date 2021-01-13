Факти ICTV – Випуск 21:10 (13.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: тарифи на газ для населення знизили на 30%, тепер ціну регулюватиме держава; пів України засипало снігом, негода суне далі й веде за собою великі морози; кількість інфікованих в Україні знову зростає; Палата представників Конгресу США почала розглядати імпічмент Дональду Трампу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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