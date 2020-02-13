Факти ICTV – Випуск 21:10 (13.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Одесу прибув корабель з Китаю. У членів екіпажу виявили ГРВІ. Судно поставлять на карантин; Україна не готова до зустрічі з коронавірусом. Ми проїхалися регіональними лікарнями; зробити в помешканні ремонт якісно та недорого. На чому можна зекономити, а на що варто грошей не шкодувати; уявіть, ви стали свідком бійки або ж на вас напали. Що робити аби не поповнити зведення кримінальних хронік.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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