Факти ICTV – Випуск 21:10 (13.04.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ВР збільшила дефіцит бюджету втричі; в Україні рекордна кількість нових інфікованих, лідирують Київ і Буковина; масове зараження в Києво-Печерській Лаврі, сотня хворих і двоє померлих; у Європі та США вже кілька днів зменшується кількість померлих.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.
2020-04-13
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