Факти ICTV – Випуск 21:10 (13.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські Іскандери під українським кордоном, зустріч Україна-Нато в Брюсселі та підтримка США щодо можливого повно-масштабного наступу на Україну російських військ; Україна вийшла на пік третьої хвилі пандемії коронавірусу, Франція закриває рейси до Бразилії, через мутований штам; скасування підсумкової державної атестації для учнів 11 класів, відхилення постанови про зменшення тарифів на енергоносії та відновлення великої приватизації. День Верховної Ради.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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