Факти ICTV – Випуск 21:10 (13.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: постачання питної води в окупований Крим, утримання півострова для Росії виявилось набагато дорожчим, ніж вона собі планувала; нова гонка озброєнь між США та Росією, наскільки можливий такий розвиток подій; будівництво Берлінської стіни, страшна ініціатива Радянської влади; Олексій Середа – наймолодший чемпіон Європи за всю історію стрибків у воду.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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