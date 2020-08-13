Факти ICTV – Випуск 21:10 (13.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ситуацію у Білорусі обговорять на спеціальному терміновому саміті Ради Євросоюзу; у Білорусі силовики затримали ще одну українку; президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо оборонних закупівель; на підприємстві Антонов прискорили темпи з будівництва літака на замовлення нацполіції Перу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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