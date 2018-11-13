Факти ICTV – Випуск 21:10 (13.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на вулицях Києва окріп. У центрі столиці прорвало теплотрасу – під землю провалилась автівка; в Україні холодні мітинги. Тисячі людей не мають опалення; Укрпошта таки не слухає прем’єра – і закриває відділення в селах.

Опубліковано Листопад, 13 в 22:00



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