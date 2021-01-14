Факти ICTV – Випуск 21:10 (14.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: негода накрила десять областей і шириться далі; Київ незважаючи на локдаун стоїть у заторах; підприємців, які пускають людей без масок, каратимуть великими штрафами; Ощадбанк заявляє про розвиток, але водночас зачиняє філії в регіонах; Європейський суд з прав людини прийняв на розгляд скаргу України проти Росії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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