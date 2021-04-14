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Факти ICTV – Випуск 21:10 (14.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські військові кораблі прямують в акваторію Азовського моря, а на східному кордоні України росіяни розгорнули величезний польовий шпиталь. Ситуація стає дедалі напруженішою; епідемія коронавірусу в Україні пішла на спад і медична система витримала черговий стрибок захворюваності. Але статистика нових хворих і померлих поки невтішна.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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