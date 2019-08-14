Факти ICTV – Випуск 21:10 (14.08.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вирок Зайцевій та Дронову залишили без змін; чи пускатимуть дітей до садочків та шкіл без щеплення; отруйні продукти, що продають на найбільшій в країні продовольчій базі; купатися в українських водоймах небезпечно; врятувати життя – давайте зробимо це разом.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.
2019-08-14
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