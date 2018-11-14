Факти ICTV – Випуск 21:10 (14.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Київ завалило снігом – за добу сталося півтисячі аварій; мешканці Сміли прийшли під Кабмін вимагати опалення. Що сказав прем’єр; за які заслуги? Генералу, засудженому за авіакатастрофу – надали квартиру.

Опубліковано Листопад, 14 в 22:05



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