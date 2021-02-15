Факти ICTV – Випуск 21:10 (15.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українців очікують справжні лютневі морози та сніг. Країна у полоні негоди ще до кінця місяця; заморожені напівфабрикати. З чого їх виробляють і чи дійсно варто годувати ними родину; якого покарання варто очікувати дитячому стоматологу, що била та душила маленьких пацієнтів. І яким чином можна закритий її практику.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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