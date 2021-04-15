Факти ICTV – Випуск 21:10 (15.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: засідання РНБО. Які рішення ухвалено для гарантування безпеки країни та громадян; нові санкції США проти Росії. Та запровадження надзвичайного стану в Америці через загрозливі дії РФ; гумовий декор на наших подвір’ях. При нагріванні шини стають токсичними, і їх випари завдають шкоди здоров’ю; щеплення проти коронавірусу в Україні. Вже вакцинують китайською та індійською вакциною, завтра очікують Pfizer за програмою COVAX.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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